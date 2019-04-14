Мадуро: Народ Венесуэлы готов защищать свою страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы готовы постоять за свою страну.

— Призываю людей упорно работать, чтобы добиться освобождения страны от санкций империализма, — добавил Мадуро.

Он также призвал патриотов государства вступать в ряды Боливарианской милиции, сообщив о намерении преобразовать орган в один из компонентов государственных вооружённых сил.

По словам Мадуро, соответствующий запрос уже был направлен в Конституционную ассамблею.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал "лицемерием" призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы. Он также обвинил Россию в провокационных действиях на территории латиноамериканской страны.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввёл новые санкции, направленные на нефтяной сектор экономики Боливарианской Республики.