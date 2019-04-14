"Мисс Россия — 2019" Алина Санько прокомментировала победу в конкурсе

Новая "Мисс Россия", 20-летняя Алина Санько из города Азова, прокомментировала свою победу в конкурсе и поблагодарила за поддержку.
— Дорогие мои! Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон... Всё будто в сказке... Спасибо всем за поддержку, — написала она в "Инстаграме".
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Дорогие мои!!! Не передать словами,как я счастлива!!! До сих пор думаю,что это сон 🙌🏼 @miss_russia_org Осуществляет все самые яркие и заветные мечты!! Все Будто в сказке🧚🏼♀️ Спасибо Всем за поддержку, Я всех очень сильно люблю ❤️ #missrussia2019 #миссроссия2019
Напомним, Алина Санько вместе с короной получила грант на обучение в любом вузе мира, а также автомобиль и три миллиона рублей. 20-летняя девушка будет представлять Россию на международном уровне: на подиумах конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
Первой вице-мисс стала 20-летняя Арина Верина из Екатеринбурга, а второй вице-мисс конкурса — 19-летняя Ралина Арабова, представляющая Татарстан.
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