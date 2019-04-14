Из изолятора в Туве сбежали задержанные за убийство и разбой

Побег удалось совершить в тот момент, когда подозреваемых вывели за вещами в каптёрку.

Среди сбежавших из изолятора временного содержания в Туве есть задержанные по статьям за убийство и разбой. Об этом РИА "Новости" рассказали в межмуниципальном отделе МВД РФ "Барун-Хемчикский".

— Среди сбежавших есть серьёзные — по статье 105, 162, 111 УК РФ, — заявил собеседник агентства.

Побег подозреваемым удалось совершить в тот момент, когда их вывели за вещами в каптёрку. Следователи уже начали проверку по данному факту, а на месте происшествия работают оперативники.

Ранее Лайф сообщил о побеге девяти задержанных из помещения изолятора временного содержания в Туве.