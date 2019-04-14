Столичных водителей призвали держать дистанцию из-за гололёда

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Столичных водителей призвали держать дистанцию из-за гололёда

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Водителей в Москве призвали держать дистанцию на дорогах из-за образовавшегося гололёда. Об этом в своём твиттере написал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Вот такая середина апреля — сегодня до –2, гололёд местами, и синоптики ждут даже снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет. На "зиме" держите дистанцию — на дороге возможен гололёд, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о погоде на сегодняшний день в столичном регионе. Увы, но прогнозы синоптиков, как и ситуация за окном, не могут порадовать жителей Москвы.

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