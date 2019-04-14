Порошенко прибыл на "Олимпийский" в Киеве

Действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в центре Киева. Он вышел на сцену под аккомпанемент выступающей группы.

При этом Порошенко обратился к собравшимся, заявив, что приехал на дебаты. По его словам, он направляется в помещение, где должны состояться дебаты. И, если его соперник Владимир Зеленский не придёт, Порошенко просто даст пресс-конференцию.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Изначально называлась дата 19 апреля. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.