Солдат ВСУ из-за издевательств прострелил ногу своему командиру

В ЛНР считают, что моральное состояние украинских солдат ежедневно ухудшается, нередки пьяные разборки и даже суицид.

Военнослужащий ВСУ выстрелил в ногу начальнику штаба батальона. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Причиной послужили постоянные издевательства со стороны руководства. Всё это, по словам Марочко, говорит лишь об ухудшающемся моральном состоянии украинских солдат, которые нередко устраивают пьяные разборки, а иногда фиксируются случаи суицида.

Ранее Лайф рассказывал, что украинские солдаты застрелили своего командира, который сделал им замечание за употребление спиртных напитков в части.