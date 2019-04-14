Кудрин заявил, что возможные санкции США не скажутся на экономике России

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Кудрин заявил, что возможные санкции США не скажутся на экономике России

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Алексей Кудрин. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Он также выразил мнение, что, скорее всего, Вашингтон не будет вводить ограничительные меры сразу против всех организаций.

Санкции США против российских банков не повлияют существенным образом на положение в экономике страны. Об этом журналистам заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Думаю, рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении неключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения, — цитирует Кудрина РИА "Новости".

Он также выразил мнение, что, скорее всего, Вашингтон не будет вводить ограничительные меры сразу против всех организаций.

Ранее Лайф писал, что Конгресс США рассматривает новый законопроект о санкциях "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Среди тех, кто может пострадать от новых мер давления, упоминалось семь банков.

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