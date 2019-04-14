Кудрин заявил, что возможные санкции США не скажутся на экономике России

Он также выразил мнение, что, скорее всего, Вашингтон не будет вводить ограничительные меры сразу против всех организаций.

Санкции США против российских банков не повлияют существенным образом на положение в экономике страны. Об этом журналистам заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Думаю, рамочные условия будут приняты, но само применение в отношении конкретных российских банков будет отложено. Или это будет несущественно, в отношении неключевых банков. Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения, — цитирует Кудрина РИА "Новости".

Он также выразил мнение, что, скорее всего, Вашингтон не будет вводить ограничительные меры сразу против всех организаций.

Ранее Лайф писал, что Конгресс США рассматривает новый законопроект о санкциях "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Среди тех, кто может пострадать от новых мер давления, упоминалось семь банков.