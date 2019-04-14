Чубайс рассказал о созданном в России гибком планшете

По словам главы "Роснано", данные гаджеты пользуются большим спросом у китайских школьников.

В конце 2018 года в России появился первый в стране центр гибкой электроники. Его создание стало возможным после разработки прототипа, последующей модернизации и серийного выпуска гибких электронных планшетов. Об этом в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" рассказал глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.

— Мы завершаем строительство российского центра гибкой электроники. Это абсолютно новая технология гибких экранов… которые могут быть востребованы в широком спектре. Это показывали не раз, но, чтобы довести технологию от прототипа до серийной, у нас ушло семь лет. Этот процесс завершится в этом году. Мы ясно видим рождающийся спрос, за которым к нам уже приходят, это будет и продукт для российского рынка, и экспортный продукт тоже, — отметил Чубайс.

Глава "Роснано" добавил, что хотя планшет разрабатывался для российских школьников, для отечественного рынка он оказался слишком дорогим. Зато он пользуется большим спросом в Китае.

— Китайские школьники сегодня в массовом объёме закупают этот продукт, — сообщал Анатолий Чубайс.

Ещё одной разработкой "Роснано", которой похвастался глава корпорации, стал мопед стоимостью девять тысяч евро. Чубайс уточнил, что он продаётся в люксовом сегменте европейского рынка. Хотя в "Роснано" есть планы по переводу техники в более массовый сегмент.

— Количество провальных проектов — 10% от того, что мы делаем, это хорошая пропорция, — подытожил Чубайс.

Как сообщал Лайф, в интервью Анатолий Чубайс также рассказал о своём отношении к фразе "Во всём виноват Чубайс". По его мнению, это правдивая фраза, которая появилась из-за его высокого отрицательного рейтинга.