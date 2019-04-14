Российский фотограф заснял пролёт МКС на фоне Солнца

Чтобы сделать уникальные кадры, Алексей Поляков помимо мощного телескопа использовал технику для большого объёма передачи данных, ведь скорость съёмки составляла 128 кадров в секунду.

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска смог снять уникальные кадры, находясь в родном городе, — пролёт Международной космической станции на фоне Солнца. Для этого россиянину потребовалась не только мощная техника, но и терпение. Ведь для удачных кадров потребовалось рассчитать положение МКС относительно определённого места на Земле. А потом нужно было успеть снять саму станцию.

— Транзит МКС (ISS) перед диском Солнца. Сам транзит интересен тем, что его продолжительность составляет 0,9 секунды, и нужно максимально точно рассчитать время и место съёмки, в этот момент расстояние между мной и станцией было 900 км и поймать такую "муху" за такой короткий временной отрезок весьма не просто, — подписал публикацию автор снимков.

Алексей Поляков также написал, что во время съёмки видеокамере пришлось осуществить "перегон" большого объёма данных, поскольку скорость съёмки составляла 128 кадров в секунду при разрешении больше чем FullHD.

— Трёхсекундное видео занимает 1,2 Гб!!! Ох, и объёмы, ох, и скорости... Зато можно покадрово рассмотреть сам пролёт, — отметил астрофотограф.