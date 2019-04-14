Российский фотограф заснял пролёт МКС на фоне Солнца

Читайте также

Российский фотограф заснял пролёт МКС на фоне Солнца

86

Чтобы сделать уникальные кадры, Алексей Поляков помимо мощного телескопа использовал технику для большого объёма передачи данных, ведь скорость съёмки составляла 128 кадров в секунду.

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска смог снять уникальные кадры, находясь в родном городе, — пролёт Международной космической станции на фоне Солнца. Для этого россиянину потребовалась не только мощная техника, но и терпение. Ведь для удачных кадров потребовалось рассчитать положение МКС относительно определённого места на Земле. А потом нужно было успеть снять саму станцию.

Транзит МКС (ISS) перед диском Солнца. Сам транзит интересен тем, что его продолжительность составляет 0,9 секунды, и нужно максимально точно рассчитать время и место съёмки, в этот момент расстояние между мной и станцией было 900 км и поймать такую "муху" за такой короткий временной отрезок весьма не просто, — подписал публикацию автор снимков.

Алексей Поляков также написал, что во время съёмки видеокамере пришлось осуществить "перегон" большого объёма данных, поскольку скорость съёмки составляла 128 кадров в секунду при разрешении больше чем FullHD.

Трёхсекундное видео занимает 1,2 Гб!!! Ох, и объёмы, ох, и скорости... Зато можно покадрово рассмотреть сам пролёт, — отметил астрофотограф.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×