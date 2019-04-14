Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционер выразил мнение, что Мадуро собирается "превратить страну ещё в одну Сирию".

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны. Об этом пишет газета Clarin.

— В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал (президент Николас. — Прим. Лайфа) Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных, — отметил он.

При этом он подчеркнул, что оппозиция никогда не рассматривала военный сценарий разрешения кризиса в стране.

Гуайдо также выразил мнение, что Мадуро собирается "превратить страну ещё в одну Сирию".

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что призывы других стран не вмешиваться в дела Венесуэлы — это чистой воды лицемерие. Он также обвинил Россию в провокационных действиях в Каракасе.