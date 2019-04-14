Военный совет Судана отправил в отставку министра обороны

Переходный военный совет Судана принял решение об отставке министра обороны Авада ибн Ауфа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель совета.

Кроме того, в ходе мероприятия рассказали о других перестановках в спецслужбах.

В частности, на должность руководителя службы разведки назначен генерал-лейтенант Абу Бакр Мустафа. Его предшественник Салах Гош ранее объявил об отставке.

Как писал Лайф, ранее Авада ибн Ауф принял решение об уходе с поста главы Военного совета Судана.

Напомним, 11 апреля Вооружённые силы Судана провели в стране военный переворот. Армия приняла сторону многочисленных жителей страны, протестовавших против политического режима аль-Башира, находившегося у власти 30 лет.

В результате переворота власть в Судане оказалась в руках военного совета, который возглавил Авад ибн Ауф. Свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан.