Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся весна

Эксперты обещают существенное потепление в столичном регионе уже на следующей неделе.

Потепление до уровня климатической нормы ожидается в московском регионе уже на предстоящей неделе. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник осадки прекратятся, а со вторника по пятницу показания барометров продолжат расти, а значит, облаков станет меньше.

Кроме того, благодаря скандинавскому антициклону в Москве заметно потеплеет, а из-за туч выглянет солнце.

Если в ночь на понедельник в столице ожидается около нуля, то днём температура воздуха прогреется до своей климатической нормы — +8…+10° — и будет удерживаться на этих отметках до конца недели. Осадки маловероятны.

Однако пока в Москве продолжается апрельский снегопад, который начался в российской столице утром 14 апреля. Из-за этого Транспортный комплекс призвал жителей и гостей столицы к осторожности на улицах, а ЦОДД обратился к столичным водителям с просьбой держать дистанцию из-за гололёда.