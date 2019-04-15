Ким Чен Ын может посетить Россию на следующей неделе

По данным СМИ, лидер КНДР может заглянуть в РФ по дороге в Пекин, куда собирается 26–27 апреля для дипломатического визита.

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, вероятнее всего, состоится на следующей неделе. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Кореи Рёнхап, ссылаясь на источник.

Отмечается, что президент России Владимир Путин планирует посетить Дальний Восток 24 апреля для участия во "внутреннем мероприятии".

Тем временем Ким Чен Ын собирается приехать на встречу в Пекин 26–27 числа текущего месяца.

Собеседники агентства уточнили, что по пути северокорейский лидер может посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Наиболее вероятным местом их встречи является Владивосток.

Ранее Лайф писал, что Ким Чен Ына переизбрали на пост главы Северной Кореи.