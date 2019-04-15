Путин поздравил Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем

Глава государства отметил "значимый личный вклад", который певица внесла в развитие музыкального искусства.

Президент России Владимир Путин поздравил примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Пугачёву на вершину эстрадного олимпа. Путин отметил также "значимый личный вклад", который примадонна внесла в развитие музыкального искусства, и обратил внимание на её роль в судьбе других исполнителей, которым она открыла дорогу на большую сцену.

Для этих исполнителей, как отмечает российский лидер, певица будет эталоном профессионализма и преданности избранному делу.

Напомним, что в репертуар Аллы Пугачёвой входит более 500 песен на различных языках, а её дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, суммарный тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Кроме России и бывших стран СССР альбомы народной артистки РФ издавались в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.