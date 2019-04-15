Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста на своём Lamborghini

Звезда "Шерлока" вовремя не заметил пожилого мужчину и, пытаясь объехать в последний момент, задел его одним из боковых зеркал.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста на просёлочной дороге на острове Уайт. Об этом сообщает портал The Sun, ссылаясь на друга потерпевшего.

Как отмечается, Камбербэтч, управляя своим зелёным Lamborghini, вовремя не заметил пожилого мужчину и, пытаясь объехать в последний момент, задел его одним из боковых зеркал. По данным издания, велосипедист получил серьёзную травму руки.

— Ему почти разорвало руку, — говорит друг пострадавшего.

Актёр не сбежал с места ДТП, оказал первую помощь пострадавшему и отвёз в больницу. Кроме того, они обменялись телефонами и договорились не сообщать о случившемся в полицию, так как актёр, само собой, не хотел огласки.

Камбербэтч также выплатит компенсацию мужчине — 20 тысяч фунтов стерлингов. Потерпевший согласился с условиями Бенедикта.