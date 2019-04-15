Фильм "Хеллбой" стал лидером кинопроката в России по итогам выходных

Кинолента, снятая по комиксам, за первые выходные смогла заработать более 150 миллионов рублей.

Боевик "Хеллбой" стал лидером российского проката на прошлых выходных. Лента собрала 153,3 млн рублей. Об этом сообщает "Кинобизнес сегодня".

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Фильм стал адаптацией одноимённого комикса. Его герою нужно сразиться с Кровавой королевой, которая жаждет отомстить человечеству за века, проведённые в заточении. В ленте снимались Дэвид Харбор, Милла Йовович, Иэн Макшейн и другие.

Второе место занял фильм "Шазам!". В прокат лента вышла 4 апреля, а за прошедшие выходные она собрала 132 млн рублей. Третье место в российском прокате получил фильм "Кладбище домашних животных". Экранизация романа Стивена Кинга заработала 85,8 млн рублей.