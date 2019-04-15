Фильм "Хеллбой" стал лидером кинопроката в России по итогам выходных

Боевик "Хеллбой" стал лидером российского проката на прошлых выходных. Лента собрала 153,3 млн рублей. Об этом сообщает "Кинобизнес сегодня".
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Фильм стал адаптацией одноимённого комикса. Его герою нужно сразиться с Кровавой королевой, которая жаждет отомстить человечеству за века, проведённые в заточении. В ленте снимались Дэвид Харбор, Милла Йовович, Иэн Макшейн и другие.
Второе место занял фильм "Шазам!". В прокат лента вышла 4 апреля, а за прошедшие выходные она собрала 132 млн рублей. Третье место в российском прокате получил фильм "Кладбище домашних животных". Экранизация романа Стивена Кинга заработала 85,8 млн рублей.
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