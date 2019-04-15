Московский зоопарк просит сердобольных посетителей: Вкусняшки оставляйте дома

Московский зоопарк обратился к своим гостям с просьбой не подкармливать их обитателей. Соответствующее заявление распространила пресс-служба зоосада. Оказывается, любая еда, которую животные получают от решивших проявить заботу посетителей, может серьезно навредить их здоровью или даже привести к катастрофическим последствиям.
— У животных нарушаются обменные процессы в организме, они болеют, набирают лишний вес или, напротив, теряют его, у них появляются проблемы с пищеварительной системой, выпадает шерсть, притупляется обоняние, — предупредили зоологи.
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