Опубликован трейлер 2-го эпизода финала "Игры престолов" – видео

14 апреля начался заключительный сезон "Игры престолов". Сразу же после этого авторы сериала поделились новым трейлером, в котором прорекламировали 2-й эпизод заключительного сезона.
Читайте также: Вспомнить всё. Главные эпизоды "Игры престолов" до выхода нового сезона
Дебютный эпизод финального сезона был переполнен сюжетными поворотами, так как большая часть Вестероса теперь готова к Великой войне. Второй эпизод начнёт отвечать на вопросы фанатов.
Вторая серия будет длиться 58 минут. Премьера состоится 22 апреля.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени