Опубликован трейлер 2-го эпизода финала "Игры престолов" – видео

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Опубликован трейлер 2-го эпизода финала "Игры престолов" – видео

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Скриншот видео: youtube/GameofThrones

Зима уже наступила, поэтому на экраны вернулся долгожданный всеми сериал "Игра престолов".

14 апреля начался заключительный сезон "Игры престолов". Сразу же после этого авторы сериала поделились новым трейлером, в котором прорекламировали 2-й эпизод заключительного сезона.

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Дебютный эпизод финального сезона был переполнен сюжетными поворотами, так как большая часть Вестероса теперь готова к Великой войне. Второй эпизод начнёт отвечать на вопросы фанатов.

Вторая серия будет длиться 58 минут. Премьера состоится 22 апреля.

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