Внук экс-директора "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП в Москве

19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии.
Как отмечает КП, каршеринговый "мерседес", за рулём которого был молодой человек, пролетел на красный свет и протаранил Hyundai Solaris. Водитель "соляриса" погиб на месте. Водитель "мерседеса" не пострадал, а вот у его пассажирки диагностирован перелом руки.
Сообщается, что молодой человек не пытался скрыться с места аварии, но пройти медицинское освидетельствование он отказался.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, 19-летнему молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы. Он задержан и даёт показания.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени