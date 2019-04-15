Внук экс-директора "АвтоВАЗа" устроил смертельное ДТП в Москве

Молодой человек не пытался скрыться с места аварии, но отказался проходить медицинское освидетельствование.

19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии.

Как отмечает КП, каршеринговый "мерседес", за рулём которого был молодой человек, пролетел на красный свет и протаранил Hyundai Solaris. Водитель "соляриса" погиб на месте. Водитель "мерседеса" не пострадал, а вот у его пассажирки диагностирован перелом руки.

Сообщается, что молодой человек не пытался скрыться с места аварии, но пройти медицинское освидетельствование он отказался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, 19-летнему молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы. Он задержан и даёт показания.