Украинского генерала назвали треплом за слова о ракете, достающей до Урала

Эксперт отметил, что специалисты соседней страны потеряли навыки, военные цеха переоборудовали под гражданскую продукцию.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что у Украины нет возможностей, чтобы создать ракету, способную долететь до Урала. Об этом он заявил Лайфу.

Ранее о том, что стране нужно такое оружие, заявил бывший замначальника Генштаба ВС Украины Игорь Романенко. Самого отставного украинского генерала Романенко Литовкин считает треплом.

— Это трепло известное. Никаких перспектив у Украины нет по созданию такой ракеты. Украине запрещено создавать ракеты по Будапештскому соглашению 1994 года. Она не должна этим заниматься, поэтому "Южмаш", как конструкторское бюро по созданию межконтинентальных ракет, было закрыто, и "Южмаш", как завод, который делал ракеты, был практически уничтожен, — сказал эксперт.

Также Виктор Литовкин считает, что США или другие страны Запада не будут помогать Украине в создании ракеты, потому что из-за непредсказуемости украинского режима боеголовки могут быть нацелены и на Европу.

— А зачем им такая головная боль? И вообще, зачем западным странам головная боль о возрождении украинской оборонной промышленности. Им нужна Украина — как раздражитель для России и как потребитель военного хлама, который они списывают, — высказался Литовкин.

Ранее украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко помечтал о ракетах, способных долететь до Москвы, и обвинил Россию в готовности "дойти до Днепра".