Синоптики пообещали в столичном регионе 19 градусов тепла к выходным

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Синоптики пообещали в столичном регионе 19 градусов тепла к выходным

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Фото: Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

На наступившей неделе осадков не ожидается. Температура будет незначительно выше климатической нормы.

К завершению рабочей недели в Москве и регионе ожидается 19 градусов тепла. Об этом рассказали РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".

Максимальная температура в выходные дни может достичь 19 градусов в области, в Москве температура достигнет 16–18 градусов тепла, — рассказал метеоролог.

На неделе ночью температура может опускаться до минус трёх градусов, а дневная в рабочие будни будет колебаться от +10 до +15 градусов. Как сообщал Лайф ранее, погоду в столичном регионе формирует скандинавский антициклон.

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