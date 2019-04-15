Синоптики пообещали в столичном регионе 19 градусов тепла к выходным

На наступившей неделе осадков не ожидается. Температура будет незначительно выше климатической нормы.

К завершению рабочей недели в Москве и регионе ожидается 19 градусов тепла. Об этом рассказали РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".

— Максимальная температура в выходные дни может достичь 19 градусов в области, в Москве температура достигнет 16–18 градусов тепла, — рассказал метеоролог.

На неделе ночью температура может опускаться до минус трёх градусов, а дневная в рабочие будни будет колебаться от +10 до +15 градусов. Как сообщал Лайф ранее, погоду в столичном регионе формирует скандинавский антициклон.