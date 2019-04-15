Британские вертолёты Apache прибыли в Эстонию для "сдерживания угрозы России"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон направил в Эстонию пять ударных вертолётов Apache. Они должны стать в прибалтийской стране средством "сдерживания вероятной угрозы", сообщает телеканал Sky News.
— Со стороны России мы видим очень явную угрозу. И одна из причин того, что мы развёртываем пять ударных вертолётов Apache, заключается в том, что мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации, — заявил министр.
Вертолёты будут находиться в Эстонии три месяца.
Несколько дней назад Минобороны США сообщило, что развернёт на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD.
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