На Украине 75 детей отравились неизвестным веществом

По данным Минздрава, состояние школьников разное, на данный момент угрозы для их жизни нет.

Семьдесят пять детей отравились неизвестным веществом в одной из школ города Черкассы. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве уточнили, что 38 из них госпитализированы. Состояние детей разное, на данный момент угрозы для их жизни нет.

Напомним, в мае прошлого года в одной из школ Черкасс также было зафиксировано массовое отравление детей. Сообщалось, что они потеряли сознание прямо во время линейки.