В Россию пытались ввезти сосиски, заражённые африканской чумой свиней

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В Россию пытались ввезти сосиски, заражённые африканской чумой свиней

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Фото: © Pixabay/Charly_7777

Опасную продукцию направили через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск.

Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявили в сосисках, привезённых в Забайкалье из Китая без сопроводительных документов. На сайте Россельхознадзора сообщается, что продукция изъята.

— Товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза. Продукция была изъята, — сказано в сообщении.

Сосиски пытались ввезти в Россию в конце марта через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск — крупнейший российско-китайский погранпереход.

— В рамках эпизоотического мониторинга от неё были отобраны пробы и направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее в феврале в магазинах Бурятии и Забайкальского края обнаружили колбасу из Монголии с вирусом АЧС. Её изъяли с прилавков. Для людей продукт не был опасен.

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