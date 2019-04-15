Привычка похрустеть шеей обернулась для девушки параличом и инсультом

Пациентке потребуется длительный период восстановления. Сейчас она не полностью может управлять левой частью тела.

23-летняя жительница Лондона заработала инсульт и частичный паралич после того, как решила похрустеть суставами шеи. Натали Куницки умудрилась повредить позвоночную артерию за просмотром фильма дома.

Через 15 минут после хруста в шейном отделе она перестала чувствовать левую ногу и упала, сообщает The Mirror. В больнице девушке сделали томографию и прооперировали, однако не смогли удалить тромб.

Из-за тромба она до сих пор не смогла полностью восстановить управление левой половиной своего тела. Сейчас она способна лишь самостоятельно одеваться и прогуливаться около пяти минут.

Врачи не могут назвать точные сроки полного выздоровления, но Натали надеется вернуться на работу через шесть месяцев, максимум — через год.

Ранее Лайф сообщал, что в китайском интернет-кафе заметили приступ паралича у посетителя лишь через два дня.