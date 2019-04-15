Медики нашли ещё один способ уменьшить тягу к курению

В помощи нуждаются миллионы людей, желающих, но не способных бросить употребление табака.

Тягу к сигаретам можно заметно снизить, если бывшие курильщики будут носить с собой несколько ароматических полосок или пузырьков с приятными запахами. Об этом заявил Майкл Сайетт (Michael Sayette) из Университета Питтсбурга (США) в статье для издания Journal of Abnormal Psychology.

По его словам, многие бывшие курильщики снова тянутся к сигарете даже в тех случаях, когда они используют никотиновые жвачки для подавления тяги к табаку.

— В помощи сегодня нуждаются миллионы людей, желающих, но не способных бросить курить, — сказал Сайетт.

Главной проблемой для людей, которые бросили курить, является постоянное сталкивание с табачными изделиями. Например, общаясь с коллегами или встречаясь с незнакомцами на улице.

Медики установили, что привычка выкурить сигарету имеет не только психологическую, но и генетическую природу. В ходе исследования имеющихся на сегодняшний день методов помощи отказа от курения специалисты установили, что все они действуют на мозг спустя 15–20 минут. Всё это натолкнуло медиков на мысль, что в борьбе с сигаретами нужно использовать максимально быстрые и оперативные "каналы связи" с мозгом.

Для воплощения этой идеи учёные собрали группу из 200 заядлых курильщиков, которые не думали расставаться с сигаретой. Каждого добровольца попросили понюхать несколько приятных ароматов, зажечь сигарету и взять её в руку. После этого участники должны были оценить тягу покурить по 100-балльной шкале и потушить табачное изделие. Затем эксперимент повторили снова.

Опрос показал, что все типы приятных запахов сокращали желание закурить примерно на 20 процентов по сравнению с началом эксперимента.

По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно в мире умирает шесть миллионов человек от табака или вторичного никотина. При этом каждые двое из трёх курильщиков обычно умирают по причинам, напрямую связанным со злоупотреблением табаком.

Ранее сотрудники Имперского колледжа в Лондоне в ходе научного конгресса Европейского сообщества кардиологов представили свой проект, в котором оценили роль близких в процессе отказа от курения.