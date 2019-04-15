Путин расширил полномочия "Роскосмоса"

Теперь в госкорпорацию могут входить ООО, ассоциации, фонды, а также автономные некоммерческие организации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет "Роскосмос" полномочиями в сфере создания коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госкорпорация также получит право принимать участие в работе иностранных структур при соблюдении некоторых условий. Согласно документу, в "Роскосмос" могут входить ООО, АНО, ассоциации, фонды и организации других типов.

Кроме того, уточнён порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса "Роскосмоса".

Ранее корпорация могла создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации.

До этого Генпрокуратура выявила хищения на 1,6 млрд рублей в "Роскосмосе" и "Ростехе".