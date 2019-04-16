Макрон зашёл внутрь сгоревшего Нотр-Дама — видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон вошёл в здание едва не уничтоженного огнём собора Парижской Богоматери.
Стоит отметить, что пламя внутри ещё не до конца потушили.
Après avoir constaté les dégâts dans la cathédrale, Emmanuel Macron salue les troupes qui sont mobilisées pour maîtriser l’incendie #NotreDameDeParis pic.twitter.com/5E15kpQfYc— Arthur Berdah (@arthurberdah) 15 апреля 2019 г.
Как ранее писал Лайф, Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен, ради этого привлекут лучших специалистов.
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