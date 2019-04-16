Макрон зашёл внутрь сгоревшего Нотр-Дама — видео

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Макрон зашёл внутрь сгоревшего Нотр-Дама — видео

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За считаные часы пламя едва полностью не уничтожило легендарное здание, построенное больше 850 лет назад.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вошёл в здание едва не уничтоженного огнём собора Парижской Богоматери.

Стоит отметить, что пламя внутри ещё не до конца потушили.

Как ранее писал Лайф, Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен, ради этого привлекут лучших специалистов.

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