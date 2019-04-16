Учёные обнаружили частицы микропластика даже в чистом горном воздухе Пиреней

Новые данные позволяют предположить, что на всей планете больше не осталось чистых мест.

Французские учёные обнаружили в образцах из малонаселённой части Пиренейского хребта частицы и волокна микропластика, а также фрагменты пластиковой плёнки. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

Отмечается, что полученные результаты достаточно нетипичны для данной местности. По словам учёных, следы пластика перед попаданием в горы преодолели как минимум 95 километров, и это стало поистине ужасающей новостью для экологов, поскольку теперь доказано, что частицы микропластика "путешествуют" не только по воде, но и по воздуху.

Одно из самых ужасных в этом открытии то, что после анализа состава горного воздуха из отдалённого района выяснилось, что по уровню микропластика он вполне сопоставим с парижским. А до французской столицы неблизко.

Фактически это означает, что на всей планете могло уже и не остаться мест, которые можно назвать "чистыми". По последним данным, ежегодно в мире производится порядка 400 миллионов тонн пластика, из которых примерно 20% подлежит переработке, остальное в том или ином виде попадает в окружающую среду.

Проблема загрязнения среды микропластиком всё острее встаёт в последние годы. Ранее Лайф рассказывал, что его частицы были обнаружены в поваренной соли, произведённой в разных странах, а также в питьевой бутилированной воде и даже во льдах Арктики.