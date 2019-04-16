В МВД Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери ещё не потушен

Представитель ведомства отметил, что причина возгорания в одной из главных достопримечательностей Парижа пока не установлена.

Пожар в соборе Парижской Богоматери всё ещё не потушен. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес, передаёт Reuters.

По его словам, пожар находится под контролем. Он добавил, что причина возгорания в одной из главных достопримечательностей Парижа пока не установлена, власти ведут разбирательство.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. На место приехали президент и премьер-министр Франции. Возгорание могло быть связано с реставрационными работами. Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен.