Минкульт РФ предложил собирать средства на восстановление Нотр-Дама

В ведомстве считают, что россияне не могут оставаться в стороне — приходить на помощь в беде заложено в нас генетически.

Министерство культуры России предложило организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление повреждённого пожаром собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил директор Департамента музеев Минкульта ФР Владислав Кононов.

— Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Мне кажется, это будет правильно... Это заложено в нас генетически — приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда, — цитирует чиновника "Интерфакс".

Кононов выразил уверенность, что руководители музеев поддержат данную инициативу. Он считает, что во Франции случилась тяжёлая трагедия и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению уникального храма.

Напомним, что возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Заведено дело о неумышленном ущербе.