В Москве в "Библионочь" можно будет вернуть книгу без штрафа

Также читателям разрешат принести другое равнозначное издание взамен утерянного.

В Москве в ночь с 20 на 21 апреля можно будет вернуть просроченную книгу библиотеке без штрафа, сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Всего 440 столичных библиотек готовы простить должников. Они будут принимать книги согласно графику работы. "Амнистия" предусмотрена и для тех, кто потерял книги. Они могут принести в библиотеку любую равноценную книгу в хорошем состоянии, вышедшую за последние пять лет.

Книги в московских библиотеках выдают на 30 дней. Если читатель не возвращает книгу вовремя, то вынужден заплатить штраф в размере от одного до пяти рублей за каждый день просрочки.

В "Библионочи-2019" участвует около 230 учреждений — библиотеки, культурные центры, музеи, галереи и книжные магазины.