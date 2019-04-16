Отец Зеленского рассказал, в каком случае перестанет уважать сына

Александр Зеленский считает, что его сын хочет стать президентом ради реальных изменений в стране.

Александр Зеленский, отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявил, что перестанет уважать сына, если тот не сдержит предвыборных обещаний. Об этом он рассказал в интервью strana.ua.

По словам Александра Зеленского, его сын претендует на пост президента Украины не ради должности, а ради реальных изменений в стране.

— Мне важно, что у него в глубине души. Он очень порядочный человек. Я знаю, он хочет, чтобы на Украине было лучше, — рассказал Зеленский-старший.

Владимир Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в январе 2019 года. По итогам выборов первого тура он получил наибольшее количество голосов и вышел во второй тур вместе с нынешним президентом Петром Порошенко. Второй тур состоится в это воскресенье, 21 апреля.