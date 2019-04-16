В Киеве суд отменил заочный арест и розыск Анатолия Шария

Украинский блогер проходит по делу о незаконном применении огнестрельного оружия в общественном месте.

Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск блогера Анатолия Шария, его дело отправлено на дорасследование. Об этом сообщают "Украинские новости".

Уголовное дело против Анатолия Шария завели в 2011 году по подозрению в использовании огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане McDonald's в Киеве.

В августе 2018 года адвокат блогера потребовал возобновить рассмотрение дела. На тот момент Шарий имел статус политического беженца в Нидерландах и Литве и был заочно арестован и объявлен в розыск на Украине.

Прокурор заявил, что досудебное расследование было проведено полно и объективно, поэтому нет оснований отправлять дело на доработку. Сторона защиты потребовала экстрадиции блогера.

Киевский суд отметил, что экстрадиция противоречит Женевской конвенции, и принял решение возобновить расследование, а заочный арест и розыск Анатолия Шария отменить.

— Не подлежит удовлетворению устное ходатайство прокурора об осуществлении запроса для экстрадиции обвиняемого, учитывая, что такое действие прямо запрещено ст. 32, 33 Женевской конвенции, о чём была проинформирована Генеральная прокуратура Украины Министерством безопасности и юстиции Нидерландов от 22.07 2013 года, — заявил суд.

Ранее Шарий грозился подать в суд на президента Украины Петра Порошенко за обвинение в сотрудничестве с Россией.