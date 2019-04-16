В Волгоградской области из дома егеря сбежала медведица

В доме егеря в станице Аржановская Волгоградской области медведица возрастом полтора года сломала специально оборудованный вольер и сбежала оттуда.
— Во избежание возможных человеческих жертв на место происшествия направлены 15 полицейских, вооружённых автоматическим и табельным оружием, — сообщает служба ГУ МВД РФ по региону.
Известно, что полицейские обнаружили следы животного в пяти километрах от станицы.
Ранее Лайф сообщал, что медведи из "Роева ручья" предсказали результаты выборов на Украине.
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