Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Прокурор Парижа Реми Эйтз заявил, что не считает, что пожар в соборе Парижской Богоматери был намеренным.
— Ничто не свидетельствует о предумышленном акте, — рассказал Эйтз журналистам.
Прокурор приехал к месту происшествия, чтобы лично руководить расследованием причины возгорания. Сейчас в следствии участвует около 50 сотрудников прокуратуры.
Накануне вечером в Нотр-Даме произошёл пожар, в ходе которого у собора обвалилась крыша, но основную структуру удалось спасти. Пожар был потушен только сегодня утром. Заведено дело о неумышленном ущербе.
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