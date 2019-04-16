Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

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Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

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© EPA-EFE/Christophe Petit Tesson

Прокурор Парижа лично присутствовал на месте происшествия, чтобы руководить следственным процессом.

Прокурор Парижа Реми Эйтз заявил, что не считает, что пожар в соборе Парижской Богоматери был намеренным.

Ничто не свидетельствует о предумышленном акте, — рассказал Эйтз журналистам.

Прокурор приехал к месту происшествия, чтобы лично руководить расследованием причины возгорания. Сейчас в следствии участвует около 50 сотрудников прокуратуры.

Накануне вечером в Нотр-Даме произошёл пожар, в ходе которого у собора обвалилась крыша, но основную структуру удалось спасти. Пожар был потушен только сегодня утром. Заведено дело о неумышленном ущербе.

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