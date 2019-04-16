Песков уточнил, как Россия готова помочь при восстановлении Нотр-Дама

В результате крупнейшего пожара в соборе Парижской Богоматери обрушились шпиль, часы и крыша.

Россия готова направить лучших реставраторов для восстановления повреждённого сильным пожаром собора Парижской Богоматери. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент сказал, что мы действительно обладаем одними из лучших в мире специалистов, которые имеют богатый опыт реставрации средневековых памятников, поэтому, если будет такая потребность, мы будем готовы их направить, — уточнил он.

Представитель Кремля напомнил, что ранее Путин направил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой предложил помощь в восстановлении Нотр-Дама. Песков добавил, что российская сторона также готова предоставить древесину, если она понадобится.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Заведено дело о неумышленном ущербе. Известно, что при пожаре пострадало три человека.