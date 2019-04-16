Анджелина Джоли из-за развода сменила фамилию

Всемирно известная американская актриса Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщает ET.

Отмечается, что у голливудской красавицы на самом деле до сих пор была двойная фамилия: Джоли-Питт. Теперь же актриса избавилась от второй части и опять стала Анджелиной Джоли.

О том, что Джоли и Питт официально развелись, стало известно 14 апреля. Она пыталась вернуть Питта во время развода, чтобы они снова стали семьёй.