Путин рассказал, когда состоится первый запуск ракеты "Ангара-А5М"

Первый запуск ракеты "Ангара-А5М" состоится в 2025 году с космодрома Восточный. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ.

— Напомню, первый пуск данной ракеты ("Ангара-А5". — Прим. ред.) с космодрома Восточный запланирован на 2021 год, а "Ангара-А5М" должна полететь с космодрома в 2025-м, — сказал Путин.

О том, что ракета "Ангара-А5М" впервые будет запущена с космодрома Восточный в 2025 году, ранее сообщали в "Роскосмосе". Новая версия тяжёлой ракеты-носителя получит новые двигатели с увеличенной на 10% тягой и электронные системы на основе отечественной элементной базы.

Путин сегодня также заявил, что, если Россия будет топтаться на месте в сфере космоса, наверстать упущенное будет невозможно.