В Японии недалеко от АЭС извергается вулкан

В японской префектуре Кумамото произошло извержение вулкана Асо. По данным Японского метеорологического агентства, которые приводит The Asahi Shimbun, толчки были зафиксированы в 18:28 (12:28 мск) 16 апреля.
阿蘇山噴火、ってことでGWのロンツーを心配してる人多いけど、2015年の噴火のときは全然大丈夫だったよ🙆阿蘇山、すんごいデカイ外輪山とも言えるから、火口に近寄らなきゃせいぜい灰を被るくらいで走ったりキャンプには問題ないよ。阿蘇に行きなよ。野焼き後の緑に芽吹く阿蘇を見に行きなよ。 pic.twitter.com/W0E3E8kbts— 虫セロー1050 (@MUSHIserow) April 16, 2019
Над вершиной появился большой объём вулканического газа. В 130 километрах от вулкана находится АЭС "Иката", однако пока об опасности для электростанции не сообщается.
阿蘇山噴火、警戒レベル2なら大丈夫やろ(慢心)。しばらく火口付近立ち入り禁止になるんだろくけど、めっちゃ綺麗で平時はかなり火口付近まで近づける(ただしクッソ硫黄臭い)阿蘇山はいいぞ。 pic.twitter.com/58f6FHvnJR— ハヤシ|今クラ58投稿 (@hayashi_lanturn) April 16, 2019
Уровень возможной опасности, которая может грозить от Асо, был незначительно поднят с минимального значения 1 до 2. Последний раз вулкан извергался два с половиной года назад. Тогда, в октябре 2016 года, произошёл выброс пепла на высоту 10 километров.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который также называют одним из самых опасных в мире. В прошлом году вулкан на Гавайях извергался несколько месяцев, а лава даже увеличила территорию США.
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