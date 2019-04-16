В Японии недалеко от АЭС извергается вулкан

Пары и выброс пепла из кратера одного из самых больших действующих вулканов достигли высоты 200 метров.

В японской префектуре Кумамото произошло извержение вулкана Асо. По данным Японского метеорологического агентства, которые приводит The Asahi Shimbun, толчки были зафиксированы в 18:28 (12:28 мск) 16 апреля.

Над вершиной появился большой объём вулканического газа. В 130 километрах от вулкана находится АЭС "Иката", однако пока об опасности для электростанции не сообщается.

Уровень возможной опасности, которая может грозить от Асо, был незначительно поднят с минимального значения 1 до 2. Последний раз вулкан извергался два с половиной года назад. Тогда, в октябре 2016 года, произошёл выброс пепла на высоту 10 километров.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который также называют одним из самых опасных в мире. В прошлом году вулкан на Гавайях извергался несколько месяцев, а лава даже увеличила территорию США.