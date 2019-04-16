Зеленский обошёл Порошенко в рейтинге почти на 50%

В ходе исследования было опрошено 2004 человека в 129 населённых пунктах из всех регионов Украины.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в предвыборном рейтинге опережает своего конкурента, действующего главу государства Петра Порошенко на 47%. Таковы данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось с 9 по 14 апреля. Владимира Зеленского поддержали 72,2% респондентов, а Петра Порошенко — 25,4%. Всего 2,4% отметили, что придут на избирательный участок и испортят бюллетень.

В исследовании участвовали 2004 человека из 129 населённых пунктов всех регионов Украины. Погрешность опроса составляет не более 3,3%.

По сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе социологической группой "Рейтинг", поддержка Зеленского незначительно увеличилась, а доля респондентов, готовых проголосовать за Порошенко, снизилась.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.