Арбитраж в Гааге обязал Россию заплатить "Укрнафте" $44 млн

Также Российская Федерация должна возместить 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов.

Международный арбитражный суд постановил взыскать с Российской Федерации более 44 миллионов долларов в пользу украинской компании "Укрнафта". В суде посчитали эту сумму компенсацией за национализацию имущества компании после присоединения Крыма к России. О решении суда сообщает компания на своём сайте.

С 22 апреля 2014 года на сумму компенсации начисляются проценты. За пять лет проценты составляют уже пять с половиной миллионов долларов.

В марте этого года "Нафтогаз" заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму. Компания заявила, что потеряла активы на черноморском шельфе.