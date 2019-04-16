Правнук Сталина обругал россиян, восхитившихся его прадедом: Моральные уроды

По мнению Якова Джугашвили, оправдывать сталинские репрессии совершенно недопустимо.

Правнук советского лидера Иосифа Сталина жёстко раскритиковал россиян, которые, согласно опросу "Левада-центра", считают положительной его роль в истории страны. Яков Джугашвили с этой оценкой не согласен. По его словам, за формулировкой "одобрения" деятельности вождя на самом деле скрывается оправдание преступлений.

— Вот антисталинская и антисоветская ложь превратили народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, — заявил правнук Сталина в эфире "Говорит Москва".

Как уже писал Лайф, согласно проведённому опросу, роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны считают положительной 70% опрошенных россиян. Большинство респондентов (51%) относятся к нему с уважением, симпатией или даже с восхищением.

Почему россияне всё больше любят советского вождя? Читайте в материале Лайфа "Сталина на вас нет".