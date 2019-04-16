Самый известный толстяк российского кино похудел на 100 кг к 50-летию

Правда, после такого падения веса у артиста появилась новая проблема — отвисшая кожа.

Актёр Александр Семчев, весивший 190 килограммов, решил похудеть к своему 50-летию и скинул сразу сто из них.

— Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно, — передаёт Starhit его слова.

Артист отметил, что вес по неизвестной ему причине он начал набирать ещё в 23 года. По его предположению, в организме произошёл какой-то сбой.

Теперь у изрядно похудевшего Семчева другая проблема — отвисшая кожа на лице. Как он сам сказал, "морда становится бульдожьей". Актёр задумывается о подтяжке.

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