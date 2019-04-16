Волочкова назвала Навального "засланным казачком" и вызвала на дуэль на шпагатах

Артистка обвинила блогера в желании попиариться за счёт личностей, добившихся успеха.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что Алексей Навальный хочет внести смуту в сознание российских граждан и вызвала его на дуэль на шпагатах. Жёсткие выпады последовали после того, как блогер её раскритиковал, припомнив её страсть к фото на шпагате.

— Я своим шпагатом, который вам так не дает покоя, могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах. А чем можете гордиться вы? Тем, что вы, как "засланный казачок", хотите внести смуту в сознание людей России? — обратилась к оппоненту артистка в "Инстаграме."

Волочкова призвала блогера не засматриваться на её шпагаты, а "своим делом или своей клоунадой", заниматься. Также балерина обвинила Навального в желании попиариться за счёт личностей, добившихся успеха, в том числе за счёт неё, и вызвала на "шпагатную дуэль".

Ранее балерина заявила, что её соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. После резонанса в обществе она оправдалась за свои советы и сказала, что её слова были вырваны из контекста. Эти высказывания и привлекли внимание Навального.