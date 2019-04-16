Россия не признаёт решение Гаагского суда о выплате "Укрнафте" $44 млн

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Россия не признаёт решение Гаагского суда о выплате "Укрнафте" $44 млн

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Котенко

Россия отказывается признать законность решения Гаагского суда насчёт выплаты украинской компании "Укрнафта" $44,4 млн в качестве компенсации за якобы утраченное в Крыму имущество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

Она (Россия. — Прим. ред.) не признаёт законность вынесенного решения в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, — заявили в ведомстве.

Москва намерена оспорить решение арбитража, ведь российская сторона даже не получала никаких уведомлений по дипломатическим каналам.

Ранее "Укрнафта" заявила, что Международный арбитражный суд постановил взыскать с Российской Федерации более 44 миллионов долларов в её пользу.

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