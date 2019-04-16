На чемпионате по джиу-джитсу устроили массовую драку — видео

На чемпионате по джиу-джитсу, который проходил в Пятигорске, случилась массовая драка. По сведениям телеграм-канала Mash, причиной стало то, что один боец был недоволен судейством, однако судьи не стали выслушивать претензии.

Словесная перепалка очень быстро переросла в драку, которую смогли снять на видео посетители чемпионата.

В феврале этого года Лайф рассказывал о бразильском бойце джиу-джитсу Эрберте Сантуше, который налетел на толпу зрителей, услышав оскорбления.