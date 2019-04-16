Прикованный к дереву скелет найден в подмосковном лесу

Предполагается, что погибший самостоятельно приковал себя и не смог освободиться.

В лесу Подмосковья нашли скелет местного жителя, прикованный к дереву. Мужчина состоял в группе по выживанию в экстремальных условиях. Предполагается, что он самостоятельно приковал себя к дереву, рассказал "360" источник в правоохранительных органах.

— Он спокойно мог и сам себя приковать одной рукой и пытаться освобождаться, — рассказал собеседник.

Мужчина состоял в группе по выживанию в экстремальных условиях. Участники группы создавали себе определённые непростые ситуации, из которых должны были самостоятельно выбираться.

Собеседник издания рассказал, что мужчина и раньше уходил один в лес без каких-либо припасов, кроме спичек. Рядом с погибшим нашли ноутбук, в котором было много документов по тематике сообщества.

Скелет 32-летнего И. Ключарева нашли в ночь на 15 апреля недалеко от посёлка Черусти. Два года назад он был объявлен в розыск.

Несколько месяцев назад в Одессе обнаружили цистерну со скелетами.