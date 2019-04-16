Сегодняшний день стал самым сухим в Москве с начала года

Метеорологи отмечают, что дефицит осадков может привести к росту пожароопасности в столичном регионе.

Температура в Москве 15 апреля в 15 часов повысилась до плюс 12–14 градусов по Цельсию, а влажность воздуха сильно упала. Так, на метеостанции Балчуг она составила 16%, на ВДНХ — 18%, а в МГУ — 30%. Специалисты отмечают, что такая низкая влажность воздуха совсем не свойственна апрелю.

— За последние 70 лет было лишь 19 дней, когда относительная влажность воздуха в апреле на ВДНХ была менее 20%. Причём половина таких случаев была в текущем столетии, — сообщается на сайте "Метеоновости".

Метеорологи прогнозируют, что дефицит осадков может привести к росту степени пожарной опасности в Московском регионе.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики пообещали в столичном регионе 19 градусов тепла к выходным.