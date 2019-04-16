Бывший глава Полтавской области подал в суд на Порошенко

Валерий Головко был снят с поста губернатора после того, как его заподозрили в получении взяток.

Экс-глава Полтавской области Валерий Головко подал иск в Кассационный административный суд Украины на президента Украины Петра Порошенко за незаконное снятие с должности, сообщает strana.ua.

Головко обратился в суд 15 апреля с целью признания указа президента противоправным. Порошенко и областная государственная администрация выступают ответчиками по делу. Дата рассмотрения иска пока не определена.

В конце февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками в администрацию Полтавской области.

Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого заподозрили в получении взяток от предпринимателей в обмен на победу в борьбе за госконтракты. Затем президент Украины Пётр Порошенко заявил о снятии Головко с поста губернатора Полтавской области.